Зинченко может переехать в турецкий чемпионат

Фенербахче попробует убедить игрока.
Сегодня, 21:48       Автор: Андрей Безуглый
Александр Зинченко / Getty Images
Защитник Арсенала Александр Зинченко привлек внимание турецкого гранда, пишет Серка Хамзаолу.

Спортивный директор Арсенала Андреа Берта провел встречу со спортивным директором Фенербахче Девином Озеком.

Турецкий клуб готов подписать украинца, а Арсенал наоборот хочет продать игрока.

Как утверждает журналист, "канониры" ясно дали понять Фенербахче, что Зинченко их, если они сумеет его убедить.

Ожидается, что украинец принесет Арсеналу около 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм нашел замену своему лидеру.

