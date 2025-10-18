iSport.ua
Ноттингем Форест - Челси 0:3: обзор матча и результат игры 18.10.2025

"Синие" отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Сегодня, 16:40       Автор: Игорь Мищук
Челси разгромил Ноттингем Форест / Getty Images
Челси разгромил Ноттингем Форест / Getty Images

В субботу, 17 октября, Ноттингем Форест встречался на своем поле с Челси в матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

Лондонская команда разобралась с одним из аутсайдеров первенства, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

После безголевого первого тайма Челси уже в начале второй половины встречи удалось дважды поразить ворота соперника усилиями Джоша Ачемпонг и Педру Нету. Окончательный результат под конец поединка установил Рис Джеймс, а последние минуты матча "синие" доигрывали вдесятером после удаления Мало Гюсто.

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

Челси, набрав 14 очков, занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форест расположился 17-й позиции с пятью баллами в активе.

Статистика матча Ноттингем Форест - Челси восьмого тура чемпионата Англии

Ноттингем Форест - Челси 0:3

Голы: Ачемпонг, 49, Нету, 52, Джеймс, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.45 - 1.65
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 17
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 5 - 2
Фолы: 13 - 16

Ноттингем Форест: Селс - Уильямс, Миленкович, Мурилло (Савона, 74), Морату, Зинченко (Вуд, 74) - Луиз (Хадсон-Одои, 53), Сангаре, Андерсон - Гиббз-Уайт, Авонии (Жезус, 46).

Челси: Санчес - Джеймс, Ачемпонг (Адарабиойо, 81), Чалоба, Кукурелья - Гюсто, Лавия (Кайседо, 46) - Нету (Эстевао, 78), Сантос (Гию, 46), Гарначо (Гиттенс, 46) - Педро.

Предупреждения: Мората, Жезус - Гюсто, Эстевао, Санчес.

Удаление: Гюсто, 87.

