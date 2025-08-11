Жирона увела из-под носа середняка Серии A экс-звезду сборной Бельгии

Бывший полузащитник мадридского Атлетико Аксель Витсель не перейдет в итальянский Удинезе. Испанская Жирона перехватила 36-летнего хавбека, сообщает AS.

Каталонцы предложили бельгийцу 2-летний контракт. В подписании Витселя был лично заинтересован наставник "жирондинцев" Мичел. Он стремится использовать универсала на родной позиции – опорника.

Ранее Витсель согласовал договор с Удинезе по схеме 1+1. Ветеран уладил все финансовые детали соглашения, но отказался от контракта перед подписанием. Статистика бельгийца в прошлом сезоне – 22 матча (1 гол, 1 ассист).

Напомним, ранее Жирона подписала бразильского защитника из английского Манчестер Сити.

