Манчестер Сити отдал защитника Жироне
Талант будет набираться опыта в Ла Лиге.
Центрбек Витор Рейс продолжит карьеру в чемпионате Испании. Английский Манчестер Сити отпустил бразильца в каталонскую Жирону, сообщает официальный сайт клуба.
"Красно-белые" арендовали защитника. Соглашение рассчитано на целый сезон 2025/26. Рейс пополнил ряды "горожан" зимой, но не закрепился в основной обойме (4 поединка во всех турнирах).
Жирона и Манчестер Сити входят в City Football Group. Переходы между клубами стали обычным явлением. В частности, один из героев "бронзового" сезона каталонцев Савиньо перебрался на Этихад в прошлом году.
Напомним, лондонский Челси потерял основного защитника на весь сезон.
