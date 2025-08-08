iSport.ua
Манчестер Сити отдал защитника Жироне

Талант будет набираться опыта в Ла Лиге.
Сегодня, 15:20       Автор: Антон Федорцив
Витор Рейс / Getty Images
Витор Рейс / Getty Images

Центрбек Витор Рейс продолжит карьеру в чемпионате Испании. Английский Манчестер Сити отпустил бразильца в каталонскую Жирону, сообщает официальный сайт клуба.

"Красно-белые" арендовали защитника. Соглашение рассчитано на целый сезон 2025/26. Рейс пополнил ряды "горожан" зимой, но не закрепился в основной обойме (4 поединка во всех турнирах).

Жирона и Манчестер Сити входят в City Football Group. Переходы между клубами стали обычным явлением. В частности, один из героев "бронзового" сезона каталонцев Савиньо перебрался на Этихад в прошлом году.

Напомним, лондонский Челси потерял основного защитника на весь сезон.

