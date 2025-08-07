Челси потерял основного центрбека почти на весь сезон

Защитник лондонского Челси Леви Колуилл получил тяжелую травму колена. Центрбек повредил переднюю крестообразную связку, сообщает официальный сайт клуба.

Англичанин уже прооперирован. Вскоре Колуилл приступит к процессу реабилитации. 22-летний защитник надолго попал в лазарет и, вероятнее всего, вернется только на финише грядущего сезона.

В прошлой кампании Колуилл провел 43 поединка во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Центрбек попал в структуру "синих" в 9 лет. Ранее он на правах аренды защищал цвета Хаддерсфилда и Брайтона.

Тем временем мюнхенская Бавария положила глаз на форварда Челси Николаса Джексона.

