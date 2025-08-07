iSport.ua
Челси потерял основного центрбека почти на весь сезон

Молодой англичанин получил травму на старте предсезонки.
Вчера, 23:27       Автор: Антон Федорцив
Леви Колуилл / Getty Images
Леви Колуилл / Getty Images

Защитник лондонского Челси Леви Колуилл получил тяжелую травму колена. Центрбек повредил переднюю крестообразную связку, сообщает официальный сайт клуба.

Англичанин уже прооперирован. Вскоре Колуилл приступит к процессу реабилитации. 22-летний защитник надолго попал в лазарет и, вероятнее всего, вернется только на финише грядущего сезона.

В прошлой кампании Колуилл провел 43 поединка во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Центрбек попал в структуру "синих" в 9 лет. Ранее он на правах аренды защищал цвета Хаддерсфилда и Брайтона.

Тем временем мюнхенская Бавария положила глаз на форварда Челси Николаса Джексона.

