Бавария отправила запрос относительно форварда Челси

Нападающий лондонского Челси Николас Джексон получил новый вариант продолжения карьеры. Мюнхенская Бавария нацелилась на трансфер сенегальца, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

"Ротен" решили выяснить актуальный статус форварда на рынке. Конкуренцию Баварии в борьбе за Джексона составит английский Ньюкасл. Челси стремится получить за африканца ориентировочно 65 млн евро.

В прошлом сезоне Джексон провел 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Контракт нападающего с лондонцами рассчитан до лета 2033 года. Ранее он выступал за испанские Вильярреал и Мирандес.

Тем временем Челси решил интенсифицировать переговоры о покупке Алехандро Гарначо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!