Еще один игрок Лилля намерен повторить путь Дэвида

Нападающий Лилля Эдон Жегрова планирует остаться в клубе, пишет Николо Скира.

26-летний форвард рассматривает возможность повторить путь Джонатана Дэвида.

Он доработает свой контракт до конца, а затем покинет клуб свободным агентом.

При этом Трансфермаркт оценивает игрока в 25 млн евро, которые могли бы поступить на счет фрранцузского клуба.

Ранее также сообщалось, что Боруссия потеряла ключевого защитника.

