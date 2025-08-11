iSport.ua
Еще один игрок Лилля намерен повторить путь Дэвида

Эдон Жегрова покинет клуб свободным агентом.
Сегодня, 19:48       Автор: Андрей Безуглый

Нападающий Лилля Эдон Жегрова планирует остаться в клубе, пишет Николо Скира.

26-летний форвард рассматривает возможность повторить путь Джонатана Дэвида.

Он доработает свой контракт до конца, а затем покинет клуб свободным агентом.

При этом Трансфермаркт оценивает игрока в 25 млн евро, которые могли бы поступить на счет фрранцузского клуба.

Ранее также сообщалось, что Боруссия потеряла ключевого защитника.

