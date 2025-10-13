Сборная Норвегии отпустила часть лидеров накануне товарищеского матча

Эрлинг Холанд и еще ряд игроков вернулись в свои клубы.

Сборная Норвегии объявила, что часть игроков покинула расположение команды.

Накануне, напомним, Норвегия разгромила Израиль со счетом 5:0. Хет-трик на свой счет записал Эрлинг Холанд.

Форвард Манчестер Сити вместе с Александером Серлотом, Юлианом Рюэрсоном и Фредериком Бьерканом после этого покинули расположение национальной команды.

При этом сбор еще не окончен, норвежцам предстоит сыграть против Новой Зеландии 14 октября.

Однако тренерский шатб решил отпустить часть игроков команды объяснив это тем, что у них более напряженный календарь.

После шести туров квалификации к ЧМ-2026 Норвегия возглавялет группу I, набрав 18 очков.

Напомним, что уже сегодня сборная Украины встретится с Азербайджаном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!