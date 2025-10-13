Еще один игрок Айнтрахта может покинуть клуб за огромные деньги

Защитник Айнтрахта Натаниэль Браун привлек интерес европейских грандов, пишет GGFN.

22-летний немец показал серьезный прогресс в последнее время и даже дебютировал за национальную команду.

Летом его пытался подсать Милан, но получил отказ.

Теперь же за игроком следят Реал, Арсенал и Манчестер Сити, однако сделка не будет дешевой.

Контракт Брауна действует до 2030 года и внем не прописаны отступные. Потому Айнтрахт готовится в очередной раз заработать сщуественную сумму.

Ранее также сообщалось, что защитник Реала готовится вернуться к тренировкам.

