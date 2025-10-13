Манчестер Юнайтед хочет зимой подписать бразильского таланта

Брено Бидон интересует не только манкунианцев.

Манчестер Юнайтед работает над трансфером Брено Бидона, сообщает UOL Sport.

Хавбек Коринтианс интересует множество европейских клубов, но именно манкунианцы начали подготовку к зминему трансферу.

21-летний опорный хавбек высоко оценивается европейскими скаутами, так как демонстрируют очень зрелую игру для своего возраста.

За основную команду КОринтианс игрок провел уже 97 матчей, отметившись тремя голами и семью ассистами.

Трансфермаркт оценивает бразильца в 12 млн евро, однако у него есть долгосрочный контракт с клубом, что можент существенно увеличить цену.

