iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед хочет зимой подписать бразильского таланта

Брено Бидон интересует не только манкунианцев.
Вчера, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Брено Бидон / Getty Images
Брено Бидон / Getty Images

Манчестер Юнайтед работает над трансфером Брено Бидона, сообщает UOL Sport.

Хавбек Коринтианс интересует множество европейских клубов, но именно манкунианцы начали подготовку к зминему трансферу.

21-летний опорный хавбек высоко оценивается европейскими скаутами, так как демонстрируют очень зрелую игру для своего возраста.

За основную команду КОринтианс игрок провел уже 97 матчей, отметившись тремя голами и семью ассистами.

Трансфермаркт оценивает бразильца в 12 млн евро, однако у него есть долгосрочный контракт с клубом, что можент существенно увеличить цену.

Ранее также Маркус Рэшфорд раскритиковал обстановку в Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул" Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026 Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ММА07:34
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
ЧМ-202607:15
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK