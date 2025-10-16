iSport.ua
В АПЛ хотят ввести новый лимит расходов

Идея уже провалилась перед текущим сезоном.
Сегодня, 14:55       Автор: Андрей Безуглый
21 ноября клубы АПЛ в очередной раз обсудят введение лимита на траты, пишет Daily Mail.

Напомним, что эту идею пытались протолкнуть еще перед текущим сезоном, однако она провалилась.

Предлагается ввести систему лимита на зарплаты, трансферы и комиссии агентов не более чем пятикратный доход худшей команды лиши от ТВ-прав.

В случае нарушения нового регламента клуб будет оштрафован на шесть очков, и еще по очку за каждые 6,5 млн фунтов перерасхода.

Однако ряд клубов выступают против этой идеи, включая, например, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. По мнению представителей этих клубов, такая идея убьет АПЛ, как самую лучшую лигу в мире.

Ранее также сообщалось, что новичок Арсенала готов к дебюту в АПЛ.

