Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество

На официальном сайте Барселоны объявили о продолжении сотрудничества со Spotify.

Барселона заключила первый контракт со Spotify в 2022 году. Тогда финансовое соглашение предусматривало выплату 57,5 миллиона евро в год за спонсорство футболок основной мужской и женской команд, а также дополнительные 5 миллионов евро за тренировочную форму.

Теперь новый контракт рассчитан до 2030 года. Отмечается, что соглашение предусматривает дополнительные выплаты, если Барселона разместит логотип компании на тренировочной форме: 10 млн евро в год за размещение на передней части экипировки, 5 млн — на задней, или 15 млн — за полный комплект.

Также компания приобретёт права на название стадиона Камп Ноу до 2034 года.

Добавим, что на предстоящем Эль-Классико Барселона выйдет в форме с логотипом нового альбома Эда Ширана.

