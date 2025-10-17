iSport.ua
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество

Продлили партнерство, включая права на стадион.
Сегодня, 14:39       Автор: Валентина Чорноштан
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

На официальном сайте Барселоны объявили о продолжении сотрудничества со Spotify.

Барселона заключила первый контракт со Spotify в 2022 году. Тогда финансовое соглашение предусматривало выплату 57,5 миллиона евро в год за спонсорство футболок основной мужской и женской команд, а также дополнительные 5 миллионов евро за тренировочную форму.

Теперь новый контракт рассчитан до 2030 года. Отмечается, что соглашение предусматривает дополнительные выплаты, если Барселона разместит логотип компании на тренировочной форме: 10 млн евро в год за размещение на передней части экипировки, 5 млн — на задней, или 15 млн — за полный комплект.

Также компания приобретёт права на название стадиона Камп Ноу до 2034 года.

Добавим, что на предстоящем Эль-Классико Барселона выйдет в форме с логотипом нового альбома Эда Ширана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Камп Ноу

