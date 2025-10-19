Марсель вывел из обращение номер клубной легенды

Марсель объявил, что выведет из обращения 30-й номер.

Именно под этой цифрой за клуб выступал голкипер Стив Манданда.

Француз является рекордсменом клуба по количеству матчей - 613 поединков. Вместе с Марселем он завоевал шесть трофеев, включая и одно чемпионство.

Легендарного кипера чествовали на Велодроме перед матчем восьмого тура Лиги 1 с Ренном. Манданда нанес первый символический удар по мячу. Тогда же и было сделано объявление о его номере.

