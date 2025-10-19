iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Марсель вывел из обращение номер клубной легенды

Стив Манданда вошел в историю клуба.
Сегодня, 00:20       Автор: Андрей Безуглый
Стив Манданда / Getty Images
Стив Манданда / Getty Images

Марсель объявил, что выведет из обращения 30-й номер.

Именно под этой цифрой за клуб выступал голкипер Стив Манданда.

Француз является рекордсменом клуба по количеству матчей - 613 поединков. Вместе с Марселем он завоевал шесть трофеев, включая и одно чемпионство.

Легендарного кипера чествовали на Велодроме перед матчем восьмого тура Лиги 1 с Ренном. Манданда нанес первый символический удар по мячу. Тогда же и было сделано объявление о его номере.

Ранее также сообщалось, что Бавария повторила рекорд Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при США: Ферстаппен взял поул на квалификации Гран-при США: Ферстаппен взял поул на квалификации
Интер минимально переиграл Рому с Довбиком Интер минимально переиграл Рому с Довбиком
Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв "шмелей" Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв "шмелей"
NaVi сыграют с росиянами в плей-ин BLAST Slam IV NaVi сыграют с росиянами в плей-ин BLAST Slam IV

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Формула 101:15
Гран-при США: Ферстаппен взял поул на квалификации
Европа00:20
Марсель вывел из обращение номер клубной легенды
Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер минимально переиграл Рому с Довбиком
Европа22:40
Бавария повторила рекорд Боруссии, обыграв "шмелей"
Киберспорт22:24
NaVi сыграют с росиянами в плей-ин BLAST Slam IV
Формула 121:55
Пилот Астон Мартин потерял позиции на старте Гран-при США
Европа21:38
Арсенал минимально переиграл Фулхэм
Европа21:35
Бавария не без проблем одолела дортмундскую Боруссию
Европа20:15
Яремчук провел первый матч в сезоне, вернувшись после травмы
Украина20:00
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK