Звезда Баварии порвала кресты спустя полгода после предыдущей травмы

Лена Обердорф снова выбыла на долгий срок.
Сегодня, 16:40       Автор: Андрей Безуглый
Лена Обердорф / Getty Images
Лена Обердорф / Getty Images

Полузащитница Баварии Лена Обердорф выбыла, вероятно, до конца сезона.

Футболистка получила повреждение в матче с Кельном, а позднее у нее диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

В ближайшие дни Обердорф перенесет операцию и, вероятно, больше не сыграет в текущем сезоне.

Однако, стоит отметить, что футболистка вернулась на поле лишь в мае этого года, пропустив десять месяцев из-за точно такой же травмы.

23-летняя Лена Обердорф подписала контракт с Баварией в 2024 году, став самой дорогой фтуболисткой Бундеслиги.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял уже шестого защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


