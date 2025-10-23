iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер защиты Боруссии покинет команду свободным агентом

Нико Шлоттербек застрялд в клубе.
Сегодня, 17:28       Автор: Андрей Безуглый
Нико Шлоттербек / Getty Images
Нико Шлоттербек / Getty Images

Боруссия заняла довольно интересную позицию касательно Нико Шлоттербека, пишет Bild.

Напомним, что контракт защитника заканчивается в середине 2027 года. А потому клуб уже пытается продлить соглашение.

Однако переговоры идут очень тяжело, и существует большая вероятность, что стороны не сумеют найти компромисс.

В такой ситуации многие предположили, что Боруссия будет вынуждена продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно. Однако руководство клуба считает иначе.

Сейчас Шлоттербек интересует ряд английских клубов и европейских грандов, которые готовы заплатить за него хорошие деньги. Но "шмели" склоняются к тому, чтобы держать игрока у себя до окончания его контракта, отпустив свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Мусиала наконец вернулся к тренировкам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Шлоттербек

Статьи по теме

Лидер Боруссии выставил клубу условия, при которых он продлит контракт Лидер Боруссии выставил клубу условия, при которых он продлит контракт
Четвертьфиналист Лиги чемпионов потерял звезду до конца сезона Четвертьфиналист Лиги чемпионов потерял звезду до конца сезона
Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет
Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа20:20
Экс-вратарь сборной Англии завершил карьеру в 40 лет
Формула 120:12
Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари
Европа19:48
Именитый тренер возглавит греческий гранд
Теннис19:21
Саудовская Аравия обзавелась собственным "Мастерсом"
Другие страны19:15
Интер Майами анонсировал новый контракт Месси
Олимпийские игры18:53
Паралимпийские игры-2026 пройдут без россиян
Европа18:50
Виртц оказался лидером по важному показателю
Еврокубки18:08
Экс-звезда Бруклина перебрался в Европу
Формула 117:59
Альпин передумал менять своего пилота в конце сезона
Лига Европы17:44
УЕФА из-за шторма во второй раз перенес матч Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK