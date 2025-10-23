Лидер защиты Боруссии покинет команду свободным агентом

Боруссия заняла довольно интересную позицию касательно Нико Шлоттербека, пишет Bild.

Напомним, что контракт защитника заканчивается в середине 2027 года. А потому клуб уже пытается продлить соглашение.

Однако переговоры идут очень тяжело, и существует большая вероятность, что стороны не сумеют найти компромисс.

В такой ситуации многие предположили, что Боруссия будет вынуждена продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно. Однако руководство клуба считает иначе.

Сейчас Шлоттербек интересует ряд английских клубов и европейских грандов, которые готовы заплатить за него хорошие деньги. Но "шмели" склоняются к тому, чтобы держать игрока у себя до окончания его контракта, отпустив свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Мусиала наконец вернулся к тренировкам.

