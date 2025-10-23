iSport.ua
Звезда Баварии возобновил тренировки после тяжелой травмы

Джамал Мусиала получил перелом еще на Клубном чемпионате мира и перенес операцию.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук
Джамал Мусиала / Getty Images
Один из лидеров Баварии Джамал Мусиала вернулся к тренировкам после перелома малоберцовой кости.

Сообщается, что 22-летний немецкий полузащитник повел свое первое занятие по индивидуальной программе, продолжая процесс восстановления после тяжелой травмы.

Мусиала получил перелом еще в начале июля в четвертьфинальном матче Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ (0:2), после чего перенес операцию.

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник провел за Баварию 44 поединка во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бавария хочет, чтобы основной вингер пошел на снижение зарплаты ради нового контракта.

