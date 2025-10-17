iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария хочет, чтобы основной вингер пошел на снижение зарплаты ради нового контракта

Мюнхенцы могут продолжить сотрудничество с Сержем Гнабри.
Сегодня, 18:44       Автор: Игорь Мищук
Серж Гнабри / Getty Images
Серж Гнабри / Getty Images

Бавария рассматривает возможность продления контракт с вингером Сержем Гнабри.

Однако, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб хочет, чтобы ради подписания нового договора 30-летний футболист согласился на снижение заработной платы.

Читай также: Бавария может потерять защитника из-за его финансовых запросов

Сейчас немецкий вингер зарабатывает около 18 миллионов евро в год до вычета налогов, а его действующий контракт с "ротен" рассчитан до июня 2026 года.

Отмечается, что окончательное решение по поводу будущего игрока пока не принято.

В нынешнем сезоне Гнабри провел за Баварию во всех турнирах десять матчей, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена предложить новый контракт нападающему Гарри Кейну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Серж Гнабри

Статьи по теме

"Всегда будет частью моей жизни": Кейн оценил вероятность возвращения в Тоттенхэм "Всегда будет частью моей жизни": Кейн оценил вероятность возвращения в Тоттенхэм
Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ Бавария сразится с Челси за звезду АПЛ
Бавария обратила внимание на звезду МЮ Бавария обратила внимание на звезду МЮ
Кейн установил исторический рекорд в Бундеслиге Кейн установил исторический рекорд в Бундеслиге

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Европа21:29
Судаков выйдет в старте Бенфики на кубковый матч
Бокс20:58
Усик рассказал, может ли Итаума стать его ближайшим соперником
Европа20:35
Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной
Европа19:59
"Внешность обманчива": Защитник Ромы высказался о характере Довбика
Теннис19:58
Стародубцева получила соперницу в квалификации Pan Pacific Open
Формула 119:19
Претендент на титул Формулы-2 примет участие в Гран-при Мексики
Бокс19:10
Усик сообщил, когда планирует завершить карьеру
Европа18:44
Бавария хочет, чтобы основной вингер пошел на снижение зарплаты ради нового контракта
Украина18:27
Верес подписал форварда на место Ндукве
Футзал18:15
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромной победой над Кардиналом открыл пятый тур
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK