Бавария хочет, чтобы основной вингер пошел на снижение зарплаты ради нового контракта

Мюнхенцы могут продолжить сотрудничество с Сержем Гнабри.

Бавария рассматривает возможность продления контракт с вингером Сержем Гнабри.

Однако, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб хочет, чтобы ради подписания нового договора 30-летний футболист согласился на снижение заработной платы.

Сейчас немецкий вингер зарабатывает около 18 миллионов евро в год до вычета налогов, а его действующий контракт с "ротен" рассчитан до июня 2026 года.

Отмечается, что окончательное решение по поводу будущего игрока пока не принято.

В нынешнем сезоне Гнабри провел за Баварию во всех турнирах десять матчей, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена предложить новый контракт нападающему Гарри Кейну.

