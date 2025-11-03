Ливерпуль попробует выкупить одного из лидеров обороны сборной Германии

Нико Шлоттербек может переехать в АПЛ.

Ливерпуль нацелился за защитника Боруссии Нико Шлоттербека, утверждает Fichajes.

Напомним, что контракт немца заканчивается летом 2027 года, однако стороны пока не могут договориться о продлении.

Шлоттербек хочет гарантий от руководства, что клуб продолжит прогрессировать, а "шмели" не могут ничего гарантировать. Кроме того, ранее сообщалось, что клуб не будет продавать Нико следующим летом, предпочтя потерять его бесплатно спустя год.

Ситуаций может воспользоваться Ливерпуль, который готов предложить выгодный контракт игроку и не менее выгодное предложение клубу.

Трансфермаркт оценивает Нико Шлоттербека в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что нападающий Арсенала может продолжить карьеру в Италии.

