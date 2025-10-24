Челси все еще следит за форвардом, которого упустили летом

Саму Агехова все еще может переехать в Лондон.

Нападающий Порту Саму Агехова все еще интересен Челси, пишет TEAMtalk.

Напомним, что летом 21-летнего игрока, когда тот еще был в Атлетико, пытался подписать Челси, но сделка сорвалась.

В итоге Саму попал в Порту, где в текущем сезоне отметился восемью голами в десяти матчах.

Челси и Тоттенхэм активно следят за игроком, но главным препятствием может оказаться цена. В контракте форварда прописаны 100 млн евро отступных, которые Порту не планирует снижать.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед уже определил свой шорт-лист на лето.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!