Один из старейших клубов Англии объявлен банкротом

Шеффилд Уэнсдей официально перешел под внешнее управление, сообщает BBC.

Это произошло после того, как налоговая служба намеревалась подать заявление о ликвидации клуба.

Клуб официально подтвердил переход под внешнее руководство, заявив, что вынужден пойти на такие меры после неудачи по продаже активов надежному инвестору.

Также с Шеффилд Уэнсдей сняли 12 очков, после чего команда заняла последнее место в Чемпионшипе с минус шестью очками.

Отметим, что Шеффилд Уэнсдей был основан в 1867 году и является одним из самых старых и титулованных клубов Англии.

