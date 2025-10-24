iSport.ua
Один из старейших клубов Англии объявлен банкротом

Шеффилд Уэнсдей избежал ликвидации.
Сегодня, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Шеффилд Уэнсдей / Getty Images
Шеффилд Уэнсдей / Getty Images

Шеффилд Уэнсдей официально перешел под внешнее управление, сообщает BBC.

Это произошло после того, как налоговая служба намеревалась подать заявление о ликвидации клуба.

Клуб официально подтвердил переход под внешнее руководство, заявив, что вынужден пойти на такие меры после неудачи по продаже активов надежному инвестору.

Также с Шеффилд Уэнсдей сняли 12 очков, после чего команда заняла последнее место в Чемпионшипе с минус шестью очками.

Отметим, что Шеффилд Уэнсдей был основан в 1867 году и является одним из самых старых и титулованных клубов Англии.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед уже определил свой шорт-лист на лето.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шеффилд уэнсдэй

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

