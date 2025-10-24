Один из старейших клубов Англии объявлен банкротом
Шеффилд Уэнсдей избежал ликвидации.
Шеффилд Уэнсдей официально перешел под внешнее управление, сообщает BBC.
Это произошло после того, как налоговая служба намеревалась подать заявление о ликвидации клуба.
Клуб официально подтвердил переход под внешнее руководство, заявив, что вынужден пойти на такие меры после неудачи по продаже активов надежному инвестору.
Также с Шеффилд Уэнсдей сняли 12 очков, после чего команда заняла последнее место в Чемпионшипе с минус шестью очками.
Отметим, что Шеффилд Уэнсдей был основан в 1867 году и является одним из самых старых и титулованных клубов Англии.
