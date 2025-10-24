iSport.ua
Мареска - об Эстевао: Ему суждено достичь вершины футбола

Тренер высоко оценивает способности бразильца.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Эстевао / Getty Images
Эстевао / Getty Images

Главный тренер Челси Энцо Мареска высоко оценил способности Эстевао.

Напомним, что 18-летний бразилец переехал в Лондон из Палмейраса. В 11-ти матчах за Челси Эстевао отметился двумя голами.

При этом Мареска считает, что бразилец может добиться всего в футболе, так как обладает феноменальными способностями.

Он нас сильно удивил тем, как адаптировался. Он очень молод, ему 18 лет. Думаю, его семья очень ему помогает, потому что они близки. И у нас есть Жоао Педро и Андрей Сантос, которые тоже в любом случае помогли ему. Наш тренерский штаб и руководство тоже делало все, чтобы он адаптировался. И по лицу этого парня видно, что он счастлив.

Я не сомневаюсь, что он способен бороться за Золотой мяч или приз The Best от ФИФА. Но главное – ему нужно сосредоточиться на развитии. Потом эти награды найдут его сами.

Он очень хорошо работает, и я убежден, что все эти награды к нему придут. Я убежден, что ему суждено достичь вершины футбола, потому что у него есть для этого все

Ранее также сообщалось, что Челси следит за 100-миллионным форвардом.

