Мареска - об Эстевао: Ему суждено достичь вершины футбола

Главный тренер Челси Энцо Мареска высоко оценил способности Эстевао.

Напомним, что 18-летний бразилец переехал в Лондон из Палмейраса. В 11-ти матчах за Челси Эстевао отметился двумя голами.

При этом Мареска считает, что бразилец может добиться всего в футболе, так как обладает феноменальными способностями.

Он нас сильно удивил тем, как адаптировался. Он очень молод, ему 18 лет. Думаю, его семья очень ему помогает, потому что они близки. И у нас есть Жоао Педро и Андрей Сантос, которые тоже в любом случае помогли ему. Наш тренерский штаб и руководство тоже делало все, чтобы он адаптировался. И по лицу этого парня видно, что он счастлив. Я не сомневаюсь, что он способен бороться за Золотой мяч или приз The Best от ФИФА. Но главное – ему нужно сосредоточиться на развитии. Потом эти награды найдут его сами. Он очень хорошо работает, и я убежден, что все эти награды к нему придут. Я убежден, что ему суждено достичь вершины футбола, потому что у него есть для этого все

Ранее также сообщалось, что Челси следит за 100-миллионным форвардом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!