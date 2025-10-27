iSport.ua
"Исключений не будет": В Турции разгорелся судейский скандал

Множество арбитров были пойманы на ставках.
Сегодня, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Турецкая федерация футбола (TFF) провела внутреннее раследование касательно своих арбитров, сообщает Daily Sabah.

По его результатам оказалось, что 65% всех футбольных судей в стране имеют аккаунты в букмкерских конторах. Из них часть также активно делает ставки.

По словам президента федерации Ибрагима Хаджиосманоглу, в Турции намерены полностью очистить футбол от коррупции, а потому будут приняты жесткие меры.

Все судьи, которые были пойманы на ставках будут отстранены до конца расследование, включая семерых, которые обслуживают матчи Суперлиги.

Всем им так или иначе грозит наказание вплоть до пожизненной дисквалификации, так как правила УЕФА и ФИФА прям запрещают арбитрам делать ставки.

Ранее также сообщалось, что Ювентус отправил главного тренера в отставку.

