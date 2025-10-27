iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ноттингем оценил своего хавбека в 100 млн фунтов

Эллиот Андерсон интересен грандам.
Вчера, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
Эллиот Андерсон / Getty Images
Эллиот Андерсон / Getty Images

Полузащитник Ноттингема Эллиот Андерсон очень высоко ценится руководством клуба, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, к англичанину уже проявляют активный интерес Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

В Нотингеме считают Андерсона ключевым игроком, а потому и оценивают его соответствующе - 100-120 млн фунтов.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает 22-летнего хавбека в 45 млн евро, однако "лесники" имеют крепкую позицию - контракт Андерсона действует до 2029 года.

Ранее также сообщалось, что млдаший Беллингем может оказаться в топ-клубе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис
Лидер Интера пропустит миланское дерби Лидер Интера пропустит миланское дерби
Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом
НБА назвала лучших игроков первой недели НБА назвала лучших игроков первой недели

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико и Порту
просмотров

Последние новости

Европа00:00
Атлетико ворвался в топ-4, обыграв Бетис
Вчера, 23:15
Европа23:15
Лидер Интера пропустит миланское дерби
Формула 122:42
Альпин вскоре объявит новый контракт со своим пилотом
НБА22:15
НБА назвала лучших игроков первой недели
Европа21:45
Реал снова потерял одного из своих защитников
Европа21:05
Ноттингем оценил своего хавбека в 100 млн фунтов
Европа20:30
Винисиус снова задумался об уходе из Реала
Европа19:55
Экс-хавбек ПСЖ и Севильи объявил об окончании карьеры
Теннис19:52
Стало известно, кто станет соперником Алькараса во втором круге Мастерса
Европа19:34
Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK