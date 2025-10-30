Судаков прокомментировал не засчитанный из-за офсайда гол

Украинский полузащитник с пониманием отнесся к ситуации.

Накануне Бенфика в Кубке Португалии играла против Тонделы и смогла победить соперника с разгромным счетом 3:0.

Участие в матче принял и украинский легионер Георгий Судаков, который еще при счете 1:0 отметился забитым голом.

Тем не менее, после просмотра ВАР гол был отменен из-за сантиметрового офсайда у партнера украинца.

"Хм...не сегодня", - лаконично отреагировал на этот эпизод Судаков в Instagram.

Отметим, что в предыдущем раунде Кубка Португалии Судаков помог Бенфике победить, отличившись результативной передачей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!