Беллингем вряд ли сменит клуб этой зимой

Боруссия не планирует расставаться с игроком.

Хавбек Боруссии Джоб Беллингем, вероятней всего, останется в клубе.

Напомним, что англичанин заинтересовал ряд клубов, включая Манчестер Юнайтед, которые готовы арендовать или выкупить футболиста.

Однако "шмели" предпочли бы сохранить игрока. Как заявил главный тренер Нико Ковач, в клубе довольны Беллингемом и его темпами развития.

Судя по всему, клуб хочет максимально развить Джоба, и только потом думать о его продаже за серьезные деньги.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провел уже 18 матчей, отличивашись голом и тремя ассистами.

