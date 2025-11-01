Канте может вернуться в чемпионат Франции

Полузащитник Аль-Иттихада Нголо Канте может вернуться в Европу, пишет Foot Mercato.

Напомним, что контракт 34-летнего француза заканчивается летом 2026 года. Таким образом Канте уже в январе сможет вести переговоры с другими клубами.

Париж заинтересован в приглашении хавбека и уже связался с представителями игрока.

У Канте уже есть опыт выступлений в Лиге 1, Лестер выкупил его у Кана в 2015 году за 9 млн евро.

В текущем сезоне Нголо Канте провел 10 матчей, отличившись одним голом.

