Канте может вернуться в чемпионат Франции

Француз интересен Парижу.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Полузащитник Аль-Иттихада Нголо Канте может вернуться в Европу, пишет Foot Mercato.

Напомним, что контракт 34-летнего француза заканчивается летом 2026 года. Таким образом Канте уже в январе сможет вести переговоры с другими клубами.

Париж заинтересован в приглашении хавбека и уже связался с представителями игрока.

У Канте уже есть опыт выступлений в Лиге 1, Лестер выкупил его у Кана в 2015 году за 9 млн евро.

В текущем сезоне Нголо Канте провел 10 матчей, отличившись одним голом.

Ранее также сообщалось, что Криштиану Роналду даст новое большое интервью.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нголо Канте

