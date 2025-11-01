iSport.ua
Футбол

Пирс Морган анонсировал новое интервью с Роналду

В прошлый раз это закончилось не очень хорошо.
Сегодня, 15:52       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Британский журналист Пирс Морган анонсировал новое интервью с Криштиану Роналду.

Напомним, что предыдущее вышло зимой 2022 года. Тогда португалец раскритиковал Эрика тен Хага и Манчестер Юнайтед, после чего клуб разорвал с ним контракт.

Новое интервью должно увидеть свет на следующей неделе. По словам журналиста, это будет самое откровенное и личное интервью.

Выйдет на следующей неделе. Самое личное и откровенное интервью, которое Криштиану⁩ когда-либо давал. Он величайший игрок в истории футбола, величайшая звезда и человек с самым большим количеством подписчиков в инстаграме. Теперь он раскрывается как никогда раньше

Ранее также сообщалось, что сын Роналду отметился дебютным голом за сборную.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

