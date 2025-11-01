Пирс Морган анонсировал новое интервью с Роналду

В прошлый раз это закончилось не очень хорошо.

Британский журналист Пирс Морган анонсировал новое интервью с Криштиану Роналду.

Напомним, что предыдущее вышло зимой 2022 года. Тогда португалец раскритиковал Эрика тен Хага и Манчестер Юнайтед, после чего клуб разорвал с ним контракт.

Новое интервью должно увидеть свет на следующей неделе. По словам журналиста, это будет самое откровенное и личное интервью.

‼️AIRING NEXT WEEK ‼️ The most personal and revealing interview that ⁦@Cristiano⁩ has ever given.

He’s football’s greatest ever player, its biggest ever star, and the most followed human being on Instagram.

Now he opens up as never before. ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/sKZz5EUJqE — Piers Morgan (@piersmorgan) November 1, 2025

Ранее также сообщалось, что сын Роналду отметился дебютным голом за сборную.

