Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Криштиану-младший помог своей команде разгромить валлийских сверстников.
Сегодня, 15:38       Автор: Игорь Мищук
Роналду-младший забил первый гол за сборную Португалии U-16 / Getty Images
Роналду-младший забил первый гол за сборную Португалии U-16 / Getty Images

Криштиану Роналду-младший, сын звездного нападающего Криштиану Роналду, забил свой дебютный гол за сборную Португалии U-16.

15-летний футболист отличился в своем втором матче за команду, в котором португальцам противостояли сверстники из Уэльса на международном турнире в турецкой Анталье.

Читай также: Криштиану снова без трофея: Ан-Наср с Роналду не выиграл 13-й турнир подряд

Роналду-младший открыл счет в поединке на 42-й минуте, завершив контратаку ударом с линии штрафной в левый нижний угол ворот. В итоге португальцы разгромили валлийцев 3:0.

Дебютировал за сборную U-16 он 30 октября, выйдя на замену в матче с Турцией (2:0).

Напомним, что Роналду-младший играет в составе молодежной академии саудовского Ан-Насра, за первую команду которого выступает его отец. Также на счету Криштиану-младшего четыре матча и два гола за сборную Португалии U-15.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории.

