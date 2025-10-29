Криштиану снова без трофея: Ан-Наср с Роналду не выиграл 13-й турнир подряд
Роналду не обыграл Бензема.
Накануне в рамках 1/8 финала Кубка Короля сошлись Ан-Наср Криштиану Роналду и Аль-Иттихад Карима Бензема. Победу в матче одержала команда французского нападающего.
Ан-Наср - Аль-Иттихад 1:2
Голы: Анжело, 30 - Бензема, 15, Ауар, 45+2
Таким образом, Роналду не смог выиграть уже 10-й турнир подряд, пребывая в статусе игрока Ан-Насра. За этот период своей карьеры португалец в составе клуба все еще не выигрывало официальных трофеев.
Ранее Криштиану проиграл в следующих турнирах:
- Чемпионат Саудовской Аравии (2022/23);
- Кубок Короля (2022/23);
- Суперкубок Саудовской Аравии (2022/23);
- Чемпионат Саудовской Аравии (2023/24);
- Кубок Короля (2023/24);
- Суперкубок Саудовской Аравии (2023/24);
- Лига чемпионов Азии (2023/24)
- Чемпионат Саудовской Аравии (2024/25);
- Кубок Короля (2024/25);
- Суперкубок Саудовской Аравии (2024/25);
- Лига чемпионов Азии (2024/25)
- Кубок Короля (2025/26);
- Суперкубок Саудовской Аравии (2025/26);
В прошлом матче Криштиану достиг очередное индивидуальное достижение - забил 950-й гол.
