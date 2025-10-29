Криштиану снова без трофея: Ан-Наср с Роналду не выиграл 13-й турнир подряд

Накануне в рамках 1/8 финала Кубка Короля сошлись Ан-Наср Криштиану Роналду и Аль-Иттихад Карима Бензема. Победу в матче одержала команда французского нападающего.

Ан-Наср - Аль-Иттихад 1:2

Голы: Анжело, 30 - Бензема, 15, Ауар, 45+2

Таким образом, Роналду не смог выиграть уже 10-й турнир подряд, пребывая в статусе игрока Ан-Насра. За этот период своей карьеры португалец в составе клуба все еще не выигрывало официальных трофеев.

Ранее Криштиану проиграл в следующих турнирах:

Чемпионат Саудовской Аравии (2022/23);

Кубок Короля (2022/23);

Суперкубок Саудовской Аравии (2022/23);

Чемпионат Саудовской Аравии (2023/24);

Кубок Короля (2023/24);

Суперкубок Саудовской Аравии (2023/24);

Лига чемпионов Азии (2023/24)

Чемпионат Саудовской Аравии (2024/25);

Кубок Короля (2024/25);

Суперкубок Саудовской Аравии (2024/25);

Лига чемпионов Азии (2024/25)

Кубок Короля (2025/26);

Суперкубок Саудовской Аравии (2025/26);

В прошлом матче Криштиану достиг очередное индивидуальное достижение - забил 950-й гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!