Вулверхэмптон, вероятно, вернет назад своего бывшего тренера

Вулверхэмптон составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера.

Напомним, что ранее клуб отправил в отставку Витора Перейру. Считалось, что главным кандидатом ему на замену стал Эрик тен Хаг.

Нидерландец действительно входит в сферу интересов "волков", однако сейчас клуб ведет переговоры со своим экс-тренером Гари О’Нилом.

Англичанин работал с Вулверхэмптоном 16 месяцев и был уволен в декабре 2024 года. С тех пор он все еще без работы.

Кроме О’Нила и тен Хага в шорт-лист клуба вошли Роб Эдвардс и Майкл Каррик.

Ранее также сообщалось, что Фиорентина также хочет сменить главного тренера.

