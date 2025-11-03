iSport.ua
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля

Луис де ла Фуэнте не видит никакой проблемы.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что в команде нет проблемы между Ламином Ямалем и Дани Карвахалем.

Напомним, что между игроками произошла небольшая ссора после Эль-Классико.

Однако по словам де ла Фуэнте, в национальной команде между партнерами нет никакх проблем, так как общий успех превалирует над индивидуальным.

Никаких инцидентов или странного поведения со стороны кого-либо здесь никогда не было. Здесь нет драк, как на школьном дворе. Мы чувствуем себя семьей, ощущаем единство, ставим общее благо выше личной выгоды. Это многое говорит об этой команде.

Думаю, теперь поговорить с игроками – дело их клубов, они несут ответственность. Я много общался и с Ламином, и с Дани Карвахалем, так же, как и со всеми остальными игроками.

Я вспоминаю чемпионат Европы, передачу Ламина и гол Карвахаля, их общие объятия, их лица – вот как обстоят дела в сборной. Я абсолютно уверен, что важнее всего здесь общие интересы

Ранее также сообщалось, что Реал потерял важного игрока перед матчем с Ливерпулем.

