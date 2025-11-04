Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором

Вингер Баварии Уиздом Майк подписал с клубом новый контракт.

17-летний вингер стал попадать в текущем сезоне в основной состав команды, но пока провел лишь 15 минут на поле.

Тем не менее в клубе высоко оценивают потенциал игрока, а потому уже подписали с ним новый контракт до 2029 года.

Новое соглашение не включает в себя отступные, а также автоматически трансформируется в профессиональный контракт в сентябре 2026 года - когда Майк достигнет совершеннолетия.

Также Флориан Плеттенберг сообщает, что игрок привлек внимание Венсана Компани, который планирует дать футболисту больше игрового времени в этом сезоне.

