iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором

Уиздом Майк высоко ценится клубным руководством.
Сегодня, 00:25       Автор: Андрей Безуглый
Уиздом Майк / Getty Images
Уиздом Майк / Getty Images

Вингер Баварии Уиздом Майк подписал с клубом новый контракт.

17-летний вингер стал попадать в текущем сезоне в основной состав команды, но пока провел лишь 15 минут на поле.

Тем не менее в клубе высоко оценивают потенциал игрока, а потому уже подписали с ним новый контракт до 2029 года.

Новое соглашение не включает в себя отступные, а также автоматически трансформируется в профессиональный контракт в сентябре 2026 года - когда Майк достигнет совершеннолетия.

Также Флориан Плеттенберг сообщает, что игрок привлек внимание Венсана Компани, который планирует дать футболисту больше игрового времени в этом сезоне.

Ранее также сообщалось, что лидер Боруссии может перебраться в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны
Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом
Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP
Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров
NaVi уступили Astralis на старте IEM Chengdu
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны
Европа00:25
Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором
Вчера, 23:56
Европа23:56
Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом
Теннис23:27
Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP
Лига Чемпионов22:58
Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией
Европа22:30
Спаллетти: Влахович хочет играть за Ювентус
Европа21:58
В Сербии тренер умер во время матча своей команды
Европа21:25
Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра
Украина20:50
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
Европа20:30
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK