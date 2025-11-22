Буффон: Италия расплачивается за ошибки прошлого

Чемпион мира Джанлуиджи Буффон прокомментировал результаты сборной Италии в отборе к ЧМ-2026.

Напомним, что "скуадра адзурра" вышла со второго места в стыковые матчи. Сборная рискует пропустить третий подряд чемпионат мира.

Буффон же считает, что проблема в том, что команда страдает из-за ошибок прошлого, когда сборная опиралась на своих звезд, не думая о перспективах. Сейчас же пора выбрать новый путь и строить команду с начала.

Италия сейчас в переходном периоде и не знает, какой путь выбрать. Мы расплачиваемся за ошибки прошлого. Сегодняшние результаты сборной относятся к двадцатилетней давности, когда мы опирались на Буффона, Каннаваро, Тотти. Думали, что они будут вечно. Но даже тогда приходилось переосмысливать технические и тактические модели. Нам нужно начать с самых низов: работать с детьми от семи до тринадцати лет. Совершенствоваться можно и позже, но талант развивается раньше. Мы общаемся с Пранделли, чтобы понять, как подойти к этому проекту, но хотели дождаться окончания квалификации на ЧМ, чтобы все окончательно решить

