Манчестер Сити и Бавария попробуют подписать талантливого защитника

Дживайро Рид может сменить клуб уже в январе.

Манчестер Сити может вступить в гонку за защитником Фейеноорда Дживайро Ридом, пишет Bayern & Germany.

19-летний правый защитник считается большим талантом, потому "горожане" внесли его в шорт-лист и могут попробовать подписать уже в январе.

Отчасти также такая спешка обусловлена интересом Баварии к Риду. Согласно некоторым источникам, мюнхенцы уже начали переговоры с игроком.

В текущем сезоне Дживайро Рид провел 15 матчей, записав на свой счёт гол и три передачи. Трансфермаркт оценивает игрока в 20 млн евро.

