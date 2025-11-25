Хавбек Эвертона принес извинения за инцидент в матче с Манчестер Юнайтед

Идрисса Гейе пообещал больше так не делать.

Полузащитник Эвертона Идрисса Гейе принес свои извинения за эпизод в матче с Манчестер Юнайтед.

Напомним, что сенегалец получил прямую красную карточку на 13-й минуте после ссоры с одноклубником.

После этого Гейе также принес извинения одноклубникам и фанатам, заявив, что не допустит подобного впредь.

Прежде всего, я хочу извиниться перед Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию. Также я приношу извинения своим товарищам по команде, тренерскому штабу, болельщикам и клубу. То, что произошло, не отражает ни того, какой я человек, ни ценностей, которых я придерживаюсь. Эмоции могут зашкаливать, но ничто не может оправдать такое поведение. Я постараюсь, чтобы такое больше никогда не повторилось

Ранее также сообщалось, что другой хавбек Эвертона может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!