Хавбек Эвертона принес извинения за инцидент в матче с Манчестер Юнайтед
Идрисса Гейе пообещал больше так не делать.
Полузащитник Эвертона Идрисса Гейе принес свои извинения за эпизод в матче с Манчестер Юнайтед.
Напомним, что сенегалец получил прямую красную карточку на 13-й минуте после ссоры с одноклубником.
После этого Гейе также принес извинения одноклубникам и фанатам, заявив, что не допустит подобного впредь.
Прежде всего, я хочу извиниться перед Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию. Также я приношу извинения своим товарищам по команде, тренерскому штабу, болельщикам и клубу.
То, что произошло, не отражает ни того, какой я человек, ни ценностей, которых я придерживаюсь. Эмоции могут зашкаливать, но ничто не может оправдать такое поведение. Я постараюсь, чтобы такое больше никогда не повторилось
Ранее также сообщалось, что другой хавбек Эвертона может покинуть клуб.
