Манчестер Юнайтед может вернуть в клуб своего воспитанника

Джеймс Гарнер может снова сыграть за манкунианцев.

Манчестер Юнайтед следит за хавбеком Эвертона Джеймсом Гарнером, пишет talksport.

Напомним, что накануне "ириски" обыграли МЮ на Олд Траффорд. Немалую роль в победе сыграл и 24-летний англичанин.

Интересно, что к Эвертону Гарнер присоединился именно из Манчестер Юнайтед. В 2022 году хавбек перешел за 10 млн евро.

Сейчас Гарнер оценивается в 22 млн евро, однако также у него завершается контракт с Эвертоном.

Летом Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника бесплатно.

Ранее также сообщалось, что и Реал планирует провернуть подобный трюк.

