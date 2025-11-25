iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед может вернуть в клуб своего воспитанника

Джеймс Гарнер может снова сыграть за манкунианцев.
25 ноября, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Гарнер / Getty Images
Джеймс Гарнер / Getty Images

Манчестер Юнайтед следит за хавбеком Эвертона Джеймсом Гарнером, пишет talksport.

Напомним, что накануне "ириски" обыграли МЮ на Олд Траффорд. Немалую роль в победе сыграл и 24-летний англичанин.

Интересно, что к Эвертону Гарнер присоединился именно из Манчестер Юнайтед. В 2022 году хавбек перешел за 10 млн евро.

Сейчас Гарнер оценивается в 22 млн евро, однако также у него завершается контракт с Эвертоном.

Летом Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника бесплатно.

Ранее также сообщалось, что и Реал планирует провернуть подобный трюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Гарнер

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед готов продать полузащитника, чтобы подписать Рабьо Манчестер Юнайтед готов продать полузащитника, чтобы подписать Рабьо
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
Амосов получил соперника на дебют в UFC Амосов получил соперника на дебют в UFC
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала "Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK