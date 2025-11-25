iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал и Арсенал претендуют на одного игрока

Родриго Мендоса пользуется большим спросом.
25 ноября, 23:25       Автор: Андрей Безуглый
Родриго Мендоса / Getty Images
Родриго Мендоса / Getty Images

Защитник Эльче Родриго Мендоса может получить серьезное повышение, пишет The Telegraph.

Издание утверждает, что 20-летний испанец заинтересовал лондонский Арсенал.

"Канонирам" нравится игрок и они всерьез рассматривают его скорейший трансфер.

Однако также за Мендосой внимательно следит Реал, который будет готов вступить в борьбу, если свой шаг сделает Арсенал.

В контракте испанского защитника прописаны 20 млн евро отступных.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
Амосов получил соперника на дебют в UFC Амосов получил соперника на дебют в UFC
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала "Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4 Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK