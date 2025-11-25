Реал и Арсенал претендуют на одного игрока

Защитник Эльче Родриго Мендоса может получить серьезное повышение, пишет The Telegraph.

Издание утверждает, что 20-летний испанец заинтересовал лондонский Арсенал.

"Канонирам" нравится игрок и они всерьез рассматривают его скорейший трансфер.

Однако также за Мендосой внимательно следит Реал, который будет готов вступить в борьбу, если свой шаг сделает Арсенал.

В контракте испанского защитника прописаны 20 млн евро отступных.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника.

