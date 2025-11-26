iSport.ua
Лидер Атлетика пропустит матч против Реала

Ойан Сансет получил дисквалификацию.
Вчера, 15:27       Автор: Андрей Безуглый
Ойан Сансет / Getty Images
Ойан Сансет / Getty Images

Лдиер Атлетика Ойан Сансет не сможет сыграть против Реала, сообщает Marca.

Напомним, что хавбек получил красную карточку в матче с Барселоной за фол на Фермине Лопесе.

RFEF рассмотрела эпизод и сочла эпизод очень грубым и неспортивным, за что решила наказать Сансета дисквалификацией еще на два матча.

Таким образом Атлетику придется играть без своего лидера против Леванте и Реала.

В текущем сезоне 25-летний баск провел 13 поединков, отличившись одним забитым мячем.

Ранее также сообщалось, что Неймар больше не сыграет в этом году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


