Гласнер: Манчестер Юнайтед играет лучше, чем в прошлом сезоне
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Юнайтед.
Специалист заявил, что манкуанианцы сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.
Гласнер впечателен прогрессом будущего соперника, однако его команда будет готова к матчу.
Думаю, что Манчестер Юнайтед имеет самый высокий показатель ожидаемых голов в АПЛ.
Их команда изменилась. Особенно в атаке. Им требовалось больше голов, и они заплатили 200 миллионов фунтов, приобрели трех футболистов в атаку. Кроме того, у них есть футболисты, способные играть очень интенсивно – например, Бриан Мбемо.
На мой взгляд, это впечатляет. Мы сравнили наш прошлый матч против них с текущим моментом. Думаю, что они играют лучше, чем в прошлом сезоне, и получают за это вознаграждение
