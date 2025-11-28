Гласнер: Манчестер Юнайтед играет лучше, чем в прошлом сезоне

Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал предстоящий матч против Манчестер Юнайтед.

Специалист заявил, что манкуанианцы сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

Гласнер впечателен прогрессом будущего соперника, однако его команда будет готова к матчу.

Их команда изменилась. Особенно в атаке. Им требовалось больше голов, и они заплатили 200 миллионов фунтов, приобрели трех футболистов в атаку. Кроме того, у них есть футболисты, способные играть очень интенсивно – например, Бриан Мбемо.

На мой взгляд, это впечатляет. Мы сравнили наш прошлый матч против них с текущим моментом. Думаю, что они играют лучше, чем в прошлом сезоне, и получают за это вознаграждение