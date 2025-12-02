iSport.ua
Немецкий клуб намерен солидно заработать на своем защитнике

Натаниэль Браун интересен европейским грандам.
Сегодня, 11:55       Автор: Андрей Безуглый
Натаниэль Браун / Getty Images
Айнтрахт определился с ценником Натаниэля Брауна, пишет Флориан Плеттенберг.

22-летний защитник привлекает все больше внимания со стороны европейских грандов. В последнее время скауты все чаще посещают матчи Айнтрахта.

Считается, что наиболее заинтересованными в трансфера игрока являются Барселона и Манчестер Сити. Также Манчестер Юнайтед следит за ситуацией.

Однако Франкфуртский клуб не планирует легко отпускать Брауна. Защитник сборной Германии оценивается Айнтрахтом в 70 млн евро. Трансфермаркт же пишет о 30 млн евро.

В текущем сезоне Натаниэль Браун провел 18 матчей, отличившись голом и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Милан может подписать ещё одного ветерана.

