Экс-игрок сборной Англии был задержан по подозрению в изнасиловании

Британская полиция задержала бывшего игрока сборной Англии, сообщает The Telegraph.

Футболист, чье имя пока не разглашается, был задержан по подозрению в изнасиловании. Пограничные войска задержали его в аэропорту и доставили в полицию.

Там был проведен допрос и взяты отпечатки пальцев и образцы ДНК. После этого его отпустили под залог до конца февраля 2026 года, пока будут идти следственные действия.

Как пишет издание, две недели назад полиция получила жалобу от бывшей девушки подозреваемого. Она заявила, что он напал на нее и попытался изнасиловать.

Имя подозреваемого не разглашается, однако известно, что он был заметным игроком сборной Англии в 2010-х годах.

