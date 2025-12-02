Игроки Ниццы отказываются выступать за клуб после нападения фанатов

Жереми Бога и Терем Моффи сделали свое заявление.

Нападающий Ниццы Жереми Бога и Терем Моффи не хотят больше играть за клуб, пишет RMC Sport.

Накануне, напомним, разъярённые фанаты напали на футболистов на тренировочной базе.

Как сообщалось, около 400 болельщиков устроили протестную акцию, которая в итоге дошла до рукоприкладства. В игроков Ниццы плевали, били их и оскорбляли.

Утверждается, что больше всего досталось двух форвардам клуба Бога и Моффи. Помимо физических издевательств игроки также подверглись расистским оскорблениям.

После произошедшего оба футболиста заявили, что не намерены более выступать за Ниццу. Клуб пока никак не комментировал их заявление.

