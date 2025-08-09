iSport.ua
Астон Вилла подписала бомбардира из Лиги 1

Команда Унаи Эмери усилилась забивным нападающим.
Эванн Гессан (в центре) / ФК Астон Вилла
Эванн Гессан (в центре) / ФК Астон Вилла

Бирмингемская Астон Вилла оформила третий трансфер лета. "Вилланы" взяли форварда сборной Кот-д'Ивуара Эванна Гессана, сообщает официальный сайт клуба.

Французская Ницца получила за своего воспитанника ориентировочно 30 млн евро. Гессан заключил длительный контракт с Астон Виллой. В новой команде он будет выступать под 29-м номером.

В прошлом сезоне Гессан сыграл 33 матча в Лиге 1, в которых оформили 12 голов и 9 ассистов. Ранее он защищал цвета швейцарской Лозанны и французского Нанта на правах аренды.

Напомним, английский МЮ объявил о трансфере нападающего Беньямина Шешко.

