Владелец английского клуба очутился в центре крупного скандала

Тони Блум руководит не только Брайтоном.
Вчера, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Тони Блум / Getty Images
Тони Блум / Getty Images

Владелец Брайтона Тони Блум оказался главной фигурой в огромном скандале в Британии, пишет The Times.

По информации издания, бизнесмен тайно руководил преступным синдикатом, который промышлял ставками на футбол. Ущерб оценивается в 600 млн фунтов стерлингов.

Более того утверждается, что часть счетов, которые Блум использовал для незаконных целей, принадлежат бывшему начальнику штаба британского политика Найджела Фараджа.

Показания против Блума дал один из его бывших работников, по его словам, синдикат использовал сторонние счета для ставок на футбол.

Ожидается, что юридическая контора владельца Брайтона будет отрицать все обвинения. Также пока неизвестно, скажется ли это как-то на самом Брайтоне.

Ранее также сообщалось, что форвард Сити отличился новым рекордом.

