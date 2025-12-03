Владелец английского клуба очутился в центре крупного скандала

Тони Блум руководит не только Брайтоном.

Владелец Брайтона Тони Блум оказался главной фигурой в огромном скандале в Британии, пишет The Times.

По информации издания, бизнесмен тайно руководил преступным синдикатом, который промышлял ставками на футбол. Ущерб оценивается в 600 млн фунтов стерлингов.

Более того утверждается, что часть счетов, которые Блум использовал для незаконных целей, принадлежат бывшему начальнику штаба британского политика Найджела Фараджа.

Показания против Блума дал один из его бывших работников, по его словам, синдикат использовал сторонние счета для ставок на футбол.

Ожидается, что юридическая контора владельца Брайтона будет отрицать все обвинения. Также пока неизвестно, скажется ли это как-то на самом Брайтоне.

