Ливерпуль не смог дожать Лидс

Начали команды на равных. Впрочем, первые моменты упустили мерсисайдцы. Сначала Перри парировал удар Экитике с острого угла, а затем под выстрел Вирца бросился защитник.

Еще одной возможностью Ливерпуль не воспользовался на 34-й минуте. Фримпонг остро прострелил в направлении ворот, а тот же Экитике в борьбе с Борнау не смог протолкнуть мяч за линию. Вирц перед перерывом не попал в створ "павлинов".

Более опасным Ливерпуль был и во втором тайме. С выстрелом Собослаи с дистанции справился Перри, а ван Дейк головой не попал в ворота. Лидс ответил голом Калверта-Льюина, но форвард находился вне игры.

В конце концов, команды разошлись миром. Ливерпуль остался четвертым в турнирной таблице (33 очка). Тем временем Лидс идет над зоной вылета (21 пункт).

Статистика матча Ливерпуль – Лидс 19-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Лидс – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.68

Владение мячом: 69 % - 31 %

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 4 - 2

Угловые: 8 - 3

Фолы: 10 - 8

