iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль не смог дожать Лидс

"Красные" потеряли очки дома.
Сегодня, 21:30       Автор: Антон Федорцив
Ливерпуль – Лидс / Getty Images
Ливерпуль – Лидс / Getty Images

Начали команды на равных. Впрочем, первые моменты упустили мерсисайдцы. Сначала Перри парировал удар Экитике с острого угла, а затем под выстрел Вирца бросился защитник.

Еще одной возможностью Ливерпуль не воспользовался на 34-й минуте. Фримпонг остро прострелил в направлении ворот, а тот же Экитике в борьбе с Борнау не смог протолкнуть мяч за линию. Вирц перед перерывом не попал в створ "павлинов".

Более опасным Ливерпуль был и во втором тайме. С выстрелом Собослаи с дистанции справился Перри, а ван Дейк головой не попал в ворота. Лидс ответил голом Калверта-Льюина, но форвард находился вне игры.

В конце концов, команды разошлись миром. Ливерпуль остался четвертым в турнирной таблице (33 очка). Тем временем Лидс идет над зоной вылета (21 пункт).

Статистика матча Ливерпуль – Лидс 19-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль – Лидс – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.68
Владение мячом: 69 % - 31 %
Удары: 19 - 4
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 8 - 3
Фолы: 10 - 8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Лидс

Статьи по теме

Арсенал разбил Астон Виллу, Манчестер Юнайтед не справился с абсолютным аутсайдером Арсенал разбил Астон Виллу, Манчестер Юнайтед не справился с абсолютным аутсайдером
Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом Эвертон Миколенко оказался сильнее Ноттингема Зинченко, Челси сыграл вничью с Борнмутом
Зинченко провел юбилейный матч в АПЛ Зинченко провел юбилейный матч в АПЛ
Ливерпуль уволил тренера по стандартным положениям Ливерпуль уволил тренера по стандартным положениям

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк против Тоттенхэма и другие матчи 19-го тура АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа22:17
Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A
Европа и мир21:56
Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры
Европа21:30
Ливерпуль не смог дожать Лидс
Европа20:54
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии
Европа20:29
Астон Вилла представила первого новичка зимы
Бокс20:10
Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа
Бокс19:25
"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника
Украина18:48
Зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса
Бокс17:57
"Что еще я могу сделать?": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру
Европа17:33
Турецкий клуб заинтересован в подписании Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK