Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом

Со старта команды начали играть на встречных курсах. "Горожане" забили быстрый гол, но Силва оказался в офсайде. Хозяева ответили двумя моментами на экваторе тайма – Бробби не переиграл Доннарумму, а Хьюм не попал в створ.

Перед перерывом Холанд размял голкипера после прострела Фодена. А на старте второй половины две возможности упустил Савиньо. Сначала бразилец пробил на трибуны с нескольких метров, а на второй выстрел среагировал Руфс.

Сандерленд ответил ударом Майенды метров с 12-ти – сэйв Доннаруммы. Манчестер Сити добавил и создал еще несколько возможностей. Гвардиол едва не забил бисиклетой, Фоден с рикошетом только заработал угловой, а Гвардиол не попал в угол.

В финальные минуты хозяева не отсиживались в обороне и удержали ничью. "Горожане" не смогли приблизиться к лондонскому Арсеналу наверху турнирной таблицы. В активе Манчестер Сити 41 очко (2-е место), а Сандерленд набрал 29 пунктов (7-е).

Статистика матча Сандерленд – Манчестер Сити 19-го тура чемпионата Англии

Сандерленд – Манчестер Сити – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.81 - 2.25

Владение мячом: 32 % - 68 %

Удары: 10 - 14

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 3 - 5

Фолы: 9 - 6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!