Борнмут приютил экс-голкипера сборной Англии

Трансфер не стоил ни пенса.
Сегодня, 13:44       Автор: Антон Федорцив
Фрейзер Форстер / Getty Images
Фрейзер Форстер / Getty Images

Вратарь Фрейзер Форстер нашел новый клуб. Кипер подписал контракт с английским Борнмутом, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник Ньюкасла оставался свободным агентом с лета. Тогда Форстер покинул лондонский Тоттенхэм. С "вишнями" голкипер подписал контракт на полгода.

На уровне Премьер-лиги Форстер провел 155 матчей за Саутгемптон и Тоттенхэм. В свой актив он записал 47 клиншитов. Также вратарь защищал цвета английских Стокпорта, Бристоль Роверс, Нориджа и шотландского Селтика.

К слову, лондонский Вест Хэм приобрел бомбардира из португальской Примейры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Фрейзер Форстер

