Главный неудачник АПЛ может потерять своего форварда

Нападающий Вулверхэмптона Йорген Странд Ларсен может покинуть клуб уже в январе, пишет Football Insader.

"Волки" с огромной вероятностью покинут АПЛ по итогам сезона.

Странд Ларсен сейчас оценивается в 40 млн евро, однако в клубе понимают, что вряд ли смогут получить эту сумму в сучае вылета. А потому готовы рассмтреть продажу форварда уже в январе.

На текущий момент интерес к норвежцу проявляет только Ноттингем. Клуб уже даже провел встречу с самим футболистом и уже готов сделать предложение "волкам".

В текущем сезоне Йорген Странд Ларсен провел 22 поединка, отличившись лишь тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити завершил трансфер Антуана Семеньо.

