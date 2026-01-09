iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Главный неудачник АПЛ может потерять своего форварда

Йорген Странд Ларсен может сменить клуб в январе.
Сегодня, 15:05       Автор: Андрей Безуглый
Йорген Странд Ларсен / Getty Images
Йорген Странд Ларсен / Getty Images

Нападающий Вулверхэмптона Йорген Странд Ларсен может покинуть клуб уже в январе, пишет Football Insader.

"Волки" с огромной вероятностью покинут АПЛ по итогам сезона.

Странд Ларсен сейчас оценивается в 40 млн евро, однако в клубе понимают, что вряд ли смогут получить эту сумму в сучае вылета. А потому готовы рассмтреть продажу форварда уже в январе.

На текущий момент интерес к норвежцу проявляет только Ноттингем. Клуб уже даже провел встречу с самим футболистом и уже готов сделать предложение "волкам".

В текущем сезоне Йорген Странд Ларсен провел 22 поединка, отличившись лишь тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити завершил трансфер Антуана Семеньо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йорген Странд Ларсен

Статьи по теме

Ньюкасл сделает третье предложение по форварду аутсайдера АПЛ Ньюкасл сделает третье предложение по форварду аутсайдера АПЛ
"Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа "Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа
Реал надеется продлить контракт с Винисиусом Реал надеется продлить контракт с Винисиусом
Кубок африканских наций-2025: Мали c Сенегалом и Камерун с Марокко определят первых полуфиналистов Кубок африканских наций-2025: Мали c Сенегалом и Камерун с Марокко определят первых полуфиналистов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс18:38
"Ему нужно время": Промоутер отреагировал на информацию о завершении карьеры Джошуа
Европа18:15
Реал надеется продлить контракт с Винисиусом
Другие страны17:55
Кубок африканских наций-2025: Мали c Сенегалом и Камерун с Марокко определят первых полуфиналистов
Европа17:48
Довбик может оказаться в одной команде с Зинченко
Европа17:12
Звезда Арсенала согласовал новый контракт
Киберспорт17:05
NaVi проиграли MOUZ на старте квалификации на DreamLeague
Европа15:05
Главный неудачник АПЛ может потерять своего форварда
Европа14:48
Омар Мармуш решает судьбу своего будущего в Манчестер Сити
Теннис14:35
Australian Open дал вайлд-кард 40-летнему ветерану
Украина14:24
Тренер Зари повторил достижение Лобановского в УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK