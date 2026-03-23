iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона заинтересована в звезде Ювентуса

Андреа Камбьязо может покинуть Италию.
Сегодня, 20:02       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Камбьязо / Getty Images
Барселона может попробовать выкупить Андреа Камбьязо, пишет Sportitalia.

Каталонцы намерены приобрести универсального защитника, способного играть на обеих флангах.

Под эту характеристику подхоит защитник Ювентуса, который еще и нравится руководству Барселоны.

Несмотря на то, что Спаллетти виит в Камбьязо важного игрока, Ювентус готов бует рассмотреть предложения от 50 млн евро.

В текущем сезоне Андреа Камбьязо провел 39 матчей, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что лидер Атлетико уже договорился о трансфере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Камбьязо

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK