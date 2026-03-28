У Куртуа обнаружили ещё одну проблему, сроки восстановления затянутся

Тибо Куртуа выбыл на большее количество недель, чем прогнозировалось ранее.

По данным COPE, после матча с Манчестер Сити, в котором он не смог доиграть и был заменён в перерыве, медштаб Реала сообщил, что у голкипера перегрузка приводящей мышцы правого бедра. Однако после более детального обследования была обнаружена ещё одна проблема.

Отмечается, что у бельгийца также выявлена перегрузка левой приводящей мышцы. Как добавляет издание, Куртуа почувствовал это ещё во время разминки перед тем же матчем против Сити в рамках Лиги чемпионов.

Теперь, по новой информации, Тибо может вернуться на поле только через шесть недель, то есть ожидать его следует в конце апреля или начале мая.

К слову, лидер Барселоны травмировался в матче сборной Бразилии, вингер может пропустить около месяца.

